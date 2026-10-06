Sakarya'da şehir kütüphanesinin inşası sürüyor

Sakarya'da hayata geçirilecek şehir kütüphanesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yusuf Alemdar'ın, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nde inşası süren 1 milyon kitaplı şehir kütüphanesinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kütüphanenin yalnızca kitap okuma ve kaynaklara ulaşma noktası olmayacağı, bünyesindeki konferans, tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma alanları ve engelli bireyler için erişilebilir bölümleriyle kentin kültür ve sanat alanındaki gelişimine katkı sunacağı aktarılan açıklamada, kütüphanenin, bilim merkeziyle entegre biçimde 24 saat kullanılabileceği ifade edildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kentin geleceğine katkı sunacak 1 milyon kitaplı şehir kütüphanesi projesinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Projeyi en kısa sürede tamamlayarak kentin hizmetine sunacaklarını belirten Alemdar, "Şehir kütüphanesini sadece kitap okuma alanı olarak düşünmüyoruz. Kütüphanenin, şehrimizin kültür ve sanat alanındaki gelişimine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Burası özellikle gençlerimiz için oldukça bir işlevsel yapı olacak. İçerisinde konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları ile engelli bireyler için erişilebilir alanlar bulunacak. İnşallah kapılarını açtığında yüz binlerce gencimizin hayatında önemli bir parça olacak." ifadelerini kullandı.