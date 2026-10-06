Sakarya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

İncelemelerde 2 şüphelinin daha önceden keşif yaptıkları iki ayrı iş yerine geldikleri aracın plakasını söktükleri, hırsızlık olaylarında maske ve eldiven kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları bakır içerikli kabloları hurdacılara sattıkları, ele geçirdikleri dizüstü bilgisayarları ise daha sonra satmak üzere metruk bir binada gizledikleri belirlendi.

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Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin satıldığı hurdacılar kısa sürede belirlenerek ele geçirilen bilgisayar ve hurda malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.