Sakarya'da yangın çıkan samanlık kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 06.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Doğancıl Mahallesi Eskiciler Sokak'ta İ.Ö'ya ait 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
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