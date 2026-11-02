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        Sakarya'da Tarım Akademisi ile binlerce gencin eli toprağa değecek

        Sakarya'da tarımsal geleceği güçlendirmek, üretim kültürünü yeni nesillere aktarmak ve tarım politikalarının rasyonel bir zeminde geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tarım Akademisi projesi hayata geçiriliyor. İlk etapta ilkokul öğrencilerine hizmet verecek akademide, çocuklar teorik eğitimin yanı sıra seralarda ve uygulama bahçelerinde tarımın tüm aşamalarını yerinde öğrenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Sakarya'da Tarım Akademisi ile binlerce gencin eli toprağa değecek

        Sakarya'da tarımsal geleceği güçlendirmek, üretim kültürünü yeni nesillere aktarmak ve tarım politikalarının rasyonel bir zeminde geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tarım Akademisi projesi hayata geçiriliyor. İlk etapta ilkokul öğrencilerine hizmet verecek akademide, çocuklar teorik eğitimin yanı sıra seralarda ve uygulama bahçelerinde tarımın tüm aşamalarını yerinde öğrenecek.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin geleceğine yön vermek amacıyla hayata geçirilen projeyle binlerce çocuğun eli toprağa değecek, minik yüreklere tarımsal kalkınma aşılanacak. Çocukların toprağı, tohumu ve üretimin aşamalarını uygulamalı olarak öğrenmesine imkan sağlayacak projeyle, uygulama bahçelerinde tarımın tüm aşamaları yerinde görülecek. Tarım Akademisi bünyesinde toplam 300 metrekarelik bina içerisinde eğitim sınıfları, idari ofisler ve depo yer alacak. Projenin uygulama bölümünde ise her biri 150 metrekare büyüklüğünde toplam 4 ayrı sera kurulacak. Projede tam otomatik ve atmosferik ortamda bitki yetiştirmeye elverişli bir çilek serası, bir alıştırma serası ve iki yetiştirme serası bulunacak.

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        Binlerce öğrenci toprakla buluşacak

        İlk etapta ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek eğitim programlarında dersler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grup halinde düzenlenecek. Her grupta 50 öğrenci yer alacak. Alıştırma ve yetiştirme seralarında öğrencilere tohum, fidan, çelik ve doku kültürü başta olmak üzere tarım ve ziraat alanındaki farklı üretim uygulamaları konusunda eğitim verilecek. Akademide sera alanlarının yanı sıra 2 bin metrekarelik açık alanda örnek uygulama bahçeleri de oluşturulacak. Meyve ve sebze bahçelerinin yer alacağı alanlarda öğrenciler, tarımsal üretimin toprakla başlayan sürecini uygulamalı olarak takip edebilecek. Eğitim programını tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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