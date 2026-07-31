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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, şüphelinin evinde yapılan aramada, 100 mililitre sentetik sıvı, 226 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, 1 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu kullanma ve 1 öğütme aparatı, 2 hassas terazi, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ile 35 Rus rublesi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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