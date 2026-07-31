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        Suudi Arabistan Halter Milli Takımı, Asya Oyunları ile Dünya Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlanıyor

        Suudi Arabistan Halter Milli Takımı, Asya Oyunları ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Suudi Arabistan Halter Milli Takımı, Asya Oyunları ile Dünya Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlanıyor

        Suudi Arabistan Halter Milli Takımı, Asya Oyunları ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir otelde kampa giren 23 sporcu, Japonya'da 19 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek Asya Oyunları ile 27 Ekim-8 Kasım'da Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Şampiyonalara hazırlıklarını sürdüren sporcular, organizasyonlarda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor.

        Suudi Arabistan Halter Milli Takımı Antrenörü İbragim Samadov, AA muhabirine, Türkiye'nin kamp yapmak için elverişli bir ülke olduğunu, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi birçok ülkeden takımların kamp yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Takımda toplam 23 sporcunun bulunduğunu belirten Samadov, "Asya Oyunları için Japonya'ya, daha sonra Dünya Şampiyonası için Çin'e gideceğiz. Her zamanki gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz, bunun kaliteli ve sürekli olması oldukça önemli." dedi.

        Samadov, 2 hafta önce Kolombiya'da Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'na katıldıklarını anlatarak, "Sporcularımız altın madalya kazandı. Asya Oyunları'nda madalya alabilecek 2 sporcumuz sakatlandı. Kaliteli ve maksimum teknikle çalışıldığında sakatlıklar azalıyor. Müsabakalarda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Türk misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Samadov, Suudi Arabistan Halter Milli Takımı'nın geçmişinin çok eskiye dayanmadığını, kaliteli ve vizyoner çalışmalarla takımı daha ileri taşıyacaklarını kaydetti.




        - "Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz"

        28 yaşındaki sporcu Ali Ahmed Alkhazal ise arkadaşlarının teşviğiyle 12 yıl önce haltere başladığını, zamanla kendini geliştirdiğini belirtti.

        Alkhazal, ülkesine birçok altın madalya kazandırdığını dile getirerek, uluslararası müsabakalarda elde ettiği diğer derecelerinden de bahsetti.

        Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Alkhazal, "Dünya Şampiyonası'na sıkı şekilde çalışıyoruz. 110 kilo kategorisinde mücadele vereceğim. Öncelikle Asya Oyunları'nda daha sonra da Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyorum." dedi.

        Alkhazal, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, daha önce de burada kamp yaptıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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