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        Ameliyata hazırlanırken 2 kez kalbi durdu, bypasla hayata tutundu

        ŞANLIURFA'da göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvuran Bayram Gezer'in (39), anjiyografi ve ameliyat hazırlıkları sırasında kalbi 2 kez durdu. Sağlık ekiplerinin zamana karşı mücadelesiyle duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırılan Gezer'in tıkalı 2 damarı, bypas ameliyatıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Ameliyata hazırlanırken 2 kez kalbi durdu, bypasla hayata tutundu

        ŞANLIURFA’da göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvuran Bayram Gezer’in (39), anjiyografi ve ameliyat hazırlıkları sırasında kalbi 2 kez durdu. Sağlık ekiplerinin zamana karşı mücadelesiyle duran kalbi, kalp masajıyla çalıştırılan Gezer’in tıkalı 2 damarı, bypas ameliyatıyla açıldı.

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetiyle başvuran Bayram Gezer, ilk değerlendirmelerin ardından kardiyoloji kliniğine yönlendirildi. Anjiyografi için hazırlık yapıldığı sırada kalbi duran hastaya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Kalbi yeniden çalıştırılan Gezer, acil olarak anjiyografiye alındı. Yapılan incelemede 2 damarında tıkanıklık tespit edildi.

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        Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından acil ameliyat kararı alındı. Kalp ve damar cerrahisi kliniğine alınan Gezer’in ameliyat hazırlıkları sırasında kalbi ikinci kez durdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Abanoz ve ekibi, yaklaşık yarım saat boyunca hastaya kalp masajı uyguladı. Kalp-akciğer makinesine bağlanan Gezer’in kalbi yeniden çalıştırıldı. Dr. Abanoz ve ekibinin gerçekleştirdiği acil bypas ameliyatıyla hastanın tıkalı 2 damarına müdahale edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Bayram Gezer, kalp ve damar cerrahisi ile anestezi yoğun bakım ekipleri tarafından yakından takip edildi. Tedavi sürecinde önemli ilerleme kaydeden Gezer’in, genel durumunun uygun olması halinde taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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