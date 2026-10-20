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        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Abdülcelil Yel (30) yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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