Siverek'te otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü, kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde SiverekŞanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (57) yönetimindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.
Meydana gelen kazada sürücü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (51) ve M.A. (36) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlaatıldı.
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