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        Babasının izinden giden genç güreşçi yeni şampiyonluklara odaklandı

        CEBRAİL CAYMAZ - Güreş antrenörü ve Şanlıurfa Güreş İl Temsilcisi babası Ahmet Dedeoğlu'nu örnek alarak 5 yıl önce bu spora başlayan 15 yaşındaki Mehmet Esad Dedeoğlu, kazandığı 2 Balkan şampiyonluğunun ardından yeni madalyalar kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Babasının izinden giden genç güreşçi yeni şampiyonluklara odaklandı

        CEBRAİL CAYMAZ - Güreş antrenörü ve Şanlıurfa Güreş İl Temsilcisi babası Ahmet Dedeoğlu'nu örnek alarak 5 yıl önce bu spora başlayan 15 yaşındaki Mehmet Esad Dedeoğlu, kazandığı 2 Balkan şampiyonluğunun ardından yeni madalyalar kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübünde güreş hayatına devam eden Dedeoğlu, antrenmanlarda gösterdiği azim ve disiplinle kısa sürede önemli başarılara imza attı.

        Geçen yıl 44 kiloda Balkan şampiyonu olan genç sporcu, bu yıl Türkiye şampiyonluğunun ardından Hırvatistan'da düzenlenen U15 Grekoromen Stil Balkan Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya kazandı.

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        Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli organizasyonlarda 20 madalya kazanan Mehmet Esad, başarılarını uluslararası şampiyonluklarla sürdürmeyi amaçlıyor.

        Milli sporcu Mehmet Esad, AA muhabirine, güreşi çok sevdiğini ve babasının desteğiyle önemli başarılara imza attığını söyledi.

        Geçen yıl ve bu yıl Balkan şampiyonluğuna ulaştığını belirten Mehmet Esad, şöyle konuştu:

        "Geçen sene 44 kiloda 2025 Balkan şampiyonu oldum. Biraz daha çalıştım, bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda Balkan Şampiyonası'na gittim ve 52 kiloda şampiyon oldum. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Daha da ileride büyüklerde olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum."

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        - Oğlunun başarısıyla gurur duyuyor

        Yaklaşık 30 yıldır güreşle ilgilenen baba Ahmet Dedeoğlu da oğlunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu söyledi.

        Oğlunun güreşe Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin altyapısında başladığını anlatan Dedeoğlu, "Mehmet Esad güzel başarı sağladı. İnşallah U17'de hedefimiz bu yıl Türkiye şampiyonu olmak. Avrupa ve dünya şampiyonası var. Oraya hazırlanıyor. Oğlumun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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