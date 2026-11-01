Şanlıurfa'da motosiklet kazasında öğretmen hayatını kaybetti

ŞANLIURFA’da motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sınıf öğretmeni Ali Fırat Dilsiz (29), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Fırat Dilsiz, plakası henüz belirlenemeyen motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Dilsiz, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa Konuklu Mavi Vatan İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Fırat Dilsiz'in ölüm haberi, ailesini, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.