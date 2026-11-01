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        Şanlıurfa'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, hakkında 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, hakkında 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 10 farklı ilde ağır ceza mahkemelerince 17 ayrı dosyadan aranan ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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