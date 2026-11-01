Şanlıurfa'da 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 10 farklı ilde ağır ceza mahkemelerince 17 ayrı dosyadan aranan ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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