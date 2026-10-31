Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Demirbaş idaresindeki 41 AHR 588 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 21'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Demirbaş ile araçta bulunan Yavuz Dağtekin ve Halit Öz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halit Öz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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