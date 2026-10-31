Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halit Öz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü Demirbaş ile araçta bulunan Yavuz Dağtekin ve Halit Öz yaralandı.

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