Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.