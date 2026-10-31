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        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Akdiken Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, öğretmen olduğu öğrenilen İ.P.'nin kullandığı 27 AZT 019 plakalı otomobil, karşı tarafa geçmek için aniden yola fırlayan 9 yaşındaki Hasan Bulduk'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yol kenarında park halinde olan bir minibüse çarparak dururken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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