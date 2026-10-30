Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Kıldacı (26) idaresindeki 61 SE 338 plakalı otomobil, kırsal Böğürtlen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kıldacı'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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