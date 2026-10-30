Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 650 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank, 500 litre kapasiteli 2 mazot varili ve yakıt dolum tabancası ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.