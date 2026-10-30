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        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 650 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank, 500 litre kapasiteli 2 mazot varili ve yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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