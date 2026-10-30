Şanlıurfa'da dijital tarih ve kültür adası açıldı

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde projelendirilen "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" hizmete girdi.

Valilik tarafından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde şehrin tarihi ve kültürel mirasına değer katacak yeni bir alan hazırlandı.

Kentin kimliğine ve Balıklıgöl'ün manevi atmosferine uygun hazırlanan Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adasında, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri dijital destek unsurlarıyla ziyaretçilere ayrıntılı tanıtılıyor.

Vali Hasan Şıldak, Balıklıgöl Yerleşkesinde hizmete giren yeni alanlar hakkında bilgi verdi. Şıldak, yaptığı açıklamada, "Sizleri Balıklıgöl Platomuzda, yeni proje alanlarımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir yılı aşkın süredir hazırladığımız ve üzerinde çalıştığımız proje çalışmalarımız sonuçlandı. İlk olarak başladığımız bu çalışmalarla alanın güzelleştirilmesini, Urfa'ya, Peygamberler Şehri'ne yakışır daha nezih ve donanımlı bir ortam oluşturulmasını hedefledik. Gelen ziyaretçilerin her yönden daha fazla bilgilendirilebildiği ve Urfa'yı tanıma fırsatı bulabildiği bir ortam hazırlamak adına bu çalışmaları yürüttük. Çalışmalar kapsamında şu anda 5 alanımızı ziyarete açmış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz alan, 'Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası' adını verdiğimiz merkezdir. Urfa'nın kültürel mirasını ve kadim tarihini yaşatan, yansıtan bu alan; dijital teknolojinin bütün imkânları kullanılarak, sadece Urfa'da değil, bölgemizde de belki ilk olma özelliği taşıyan bir dijital merkez olarak yapılandırıldı. 1213 ayrı noktada farklı deneyimlerin yaşanabildiği, her yaş grubuna hitap eden bu merkez; bilgi içeren, deneyim ve tecrübe kazandıran, özellikle şehrimiz hakkında farklı konularda bilgiler sunan bir alan oldu. Gastronomiden halk oyunlarına, tarihî alanlarımızdan dinî mekânlarımıza kadar pek çok konuda ziyaretçilere sıkmadan, eğlendirerek ve öğreterek keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor. Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyemiz ise şehrimizin 'Peygamberler Şehri' unvanının yaşatılması adına elimizdeki ilk sembollerden biridir. Aynı zamanda bu kapsamda gerçekleştirilen ilk alan düzenlemesidir. Burada 12 peygamberimizin hatırasını yaşatmayı, ayrıca bilim dünyasına katkı sunmuş, bilhassa İslam döneminde bu topraklarda yetişmiş önemli ilim insanlarını ölümsüzleştirerek hatıralarını yaşatmayı amaçladık. Her biri için Urfa'nın geleneksel mimarisine sahip odalar içerisinde bilgi alanları oluşturduk ve tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bir başka alanımız ise bütün bu yerleşkeyi Urfa Kalesi ile bütünleşik şekilde yansıtan büyük maket salonumuz. Burası da ziyarete açıldı. Rasathane binamızda ise gök bilimi ve astronomi alanında ziyaretçilere çok güzel deneyimler yaşatacak bir atmosfer oluşturduk. Ayrıca bir kahve evi de oluşturduk. Ziyaret sırasında yorulan misafirlerimiz, Şanlıurfa halkımız ve şehrimize turizm amacıyla dışarıdan gelen ziyaretçilerimize burada en güzel şekilde ikramlarda bulunacağız. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde büyük destekleri olan İçişleri Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu bakanlıklarımızın tamamı, projelerimize finansman ve proje desteği sağlayarak önemli katkılarda bulundu ve bizleri cesaretlendirdi. Bu projeyi Şanlıurfa'ya armağan ediyoruz. Şanlıurfa'mızın, Balıklıgöl'ümüzün, şehrimizin kalbi ve manevi merkezi olan bu bölgenin artık adına çok daha yakışır bir içeriğe kavuştuğunu görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Alanları gezen ziyaretçiler de dijital tanıtım merkezini beğendiklerini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.