Şanlıurfa'da arazi kavgasında 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Giriş: 29.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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