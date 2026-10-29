Ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan ticari takside yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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