Şanlıurfa'da "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" açıldı

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde kentin tanıtımının yapıldığı "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" hizmete girdi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yerleşkede şehrin tarihi ve kültürel mirasına değer katacak yeni bir alan hazırlandı.

Hem Şanlıurfa'nın özgün kimliğine hem de Balıklıgöl'ün manevi atmosferine uygun hazırlanan "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası"nda, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri dijital destek unsurlarıyla ziyaretçilere ayrıntılı tanıtılıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde gazetecilere hizmete giren alana ilişkin bilgi verdi.

REKLAM

Alanın yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentte daha fazla vakit geçirmesine imkan sağlayacağını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa eski zengin ve kadim bir kültürel mirasa sahip. Bunun dijital teknolojik imkanlarla harmanlanarak en güzel şekilde ziyaretçilere sunulması için bir alan açtık. Ziyaretçiyi adeta büyüleyecek, sanal alemde Şanlıurfa'yı tanıyarak keyifli bir hatıra ile buradan ayrılmasına sağlayacak bir ziyaret alanı oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."