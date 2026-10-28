Sık sık kazaların yaşandığı ana yol bağlantı noktasına esnaftan 'kavşak' talebi

ŞANLIURFA’da yaklaşık 15 kooperatifin bulunduğu sanayi sitelerinin ana yola bağlandığı noktada kavşak ve sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı için sık sık kazaların yaşandığını belirten esnaf, yaptıkları açıklamayla önlem alınmasını istedi.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan MEFAK Oto Galericiler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi ve Otomasyon Elektrik Karma Sanayi Sitesi’nin bağlantı yolunda kavşak ve trafik ışığı bulunmadığı için sık sık kazaların yaşandığını belirten esnaf, bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Esnaf, özellikle sabah ve akşam saatlerinde OSB’ye giden işçi servisleri ile sivil araçların yoğun olarak kullandığı güzergahta, ana yola çıkmak isteyen sürücülerin zor anlar yaşadığını belirtti.

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‘KAVŞAK YAPILMASINI İSTİYORUZ’

Oto Galericiler Sitesi esnafı Osman Çalışkan, güzergahın ağır tonajlı araçlar ve işçi servisleri nedeniyle büyük risk taşıdığını belirterek “İleride mıcır ocağı var. Oradan çıkan damperli araçların haddi hesabı yok. OSB’de saat 17.00 olduğunda yaklaşık 500-600 işçi servisi buradan geçiyor. Burada zaten duramıyoruz. Burası yeni bir kentleşmeden ziyade bir ticaret merkezi. Bir bakın, buradan nasıl karşıya geçeceğiz? Kaza olduğunda ölüme sebebiyetten ziyade bir cinayet olacak. Yetkililerden bir an evvel bu konuya el atmalarını istiyoruz. Sinyalizasyon sisteminden ziyade burada kavşak yapılmasını istiyoruz” dedi.

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‘ÇÖZÜM BULUNSUN’

Esnaf Kadir Aslan da kavşak bulunmaması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirterek, “Gaziantep istikametinden gelen müşteriler buradan giriş yapamadıkları için ileriden dönmeye çalışıyor. Orada da kazalar oluyor. Acilen buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sanayi bölgesinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen esnaf Abdulhamit Koşar ise bu süre içerisinde kavşak yapımına ilişkin herhangi bir çalışma başlatılmadığını ifade etti. Koşar, “Bu yol trafik yoğunluğu olan bir yol. Burada Otomasyon Elektrik Karma Sanayi Sitesi ve Mobilyacılar Sitesi var. Bütün bağlantı yolları burada. Bu nedenle burası oldukça kalabalık” diye konuştu.

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‘BİR KIRMIZI IŞIK KADAR DEĞERİMİZ YOK’

MEFAK Oto Galericiler Sitesi Başkanı Mustafa Kılıç da bölgede yaklaşık 15 kooperatif bulunduğunu ve yalnızca oto galericiler sitesinde yaklaşık 500 iş yerinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Kılıç, “Bu yola acil bir çözüm bulunması gerekiyor. Defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduk. Buraya kavşak ya da en azından kırmızı ışık konulmasını istiyoruz. Bir kırmızı ışık kadar değerimiz yok. Burası kazaya davetiye çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf Ömer Karataş ise kaza endişesi nedeniyle iş yerlerine gelmek isteyen müşterilerine alternatif güzergahlar tarif ettiklerini ve çevre yoluna yönlendirdiklerini söyledi.