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        Şanlıurfa'da 16 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 16 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 parça halinde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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