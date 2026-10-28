Siverek'te 29 Ekim'e özel koreografi gösterisi

Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Siverek Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi gösterisinde, öğrenciler bir araya gelerek "29 Ekim" yazısını oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yansıtan gösterinin ardından Türk bayrağı açıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

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