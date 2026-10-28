Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 28.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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