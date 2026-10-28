Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı.

        Şanlıurfa’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su birikintisi oluşan alanlarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
        Şanlıurfa'da "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" açıldı
        Şanlıurfa'da "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" açıldı
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Siverek'te 29 Ekim'e özel koreografi gösterisi
        Siverek'te 29 Ekim'e özel koreografi gösterisi