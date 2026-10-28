Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı.
Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı.
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su birikintisi oluşan alanlarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
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