Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle mahallede bulunan bir termal otelin bahçesi ile akaryakıt istasyonunun bahçesi sular altında kaldı. Yağış sonrası yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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