Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayvanat Mahallesi'nde husumetli aileler arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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