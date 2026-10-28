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        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavgada N.B. (41) ve N.G. (42) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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