Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da peygamberlerin ve ilim insanlarının hikayeleri dijital ortamda anlatılıyor

        Şanlıurfa'da peygamberlerin ve ilim insanlarının hikayeleri dijital ortamda anlatılıyor

        RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden, "Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, peygamberlerin ve ilim insanlarının hikayeleri dijital ortamda anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da peygamberlerin ve ilim insanlarının hikayeleri dijital ortamda anlatılıyor

        RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden, "Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, peygamberlerin ve ilim insanlarının hikayeleri dijital ortamda anlatılıyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının finansmanıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda ve Şanlıurfa Valiliğinin işbirliğiyle hayata geçirilen Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

        Kentin tarihi, kültürel ve manevi atmosferine uygun şekilde hazırlanan külliyede, ayet ve hadisler eşliğinde peygamberlerin hayatları ve manevi değerler ziyaretçilere aktarılıyor.

        REKLAM

        Başta Hz. Muhammed ve Hz. İbrahim olmak üzere peygamberlerin hayatlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı alanda, bilim tarihine katkı sunan Hayati Harrani ve El-Battani gibi isimler de 21 bölümlü külliyede tanıtılıyor.

        - Dijital deneyimle manevi atmosfer bir arada

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, kente tarihi ve turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi kazandırdıklarını söyledi.

        Şanlıurfa'nın "Peygamberler Şehri" özelliğine yakışır bir alanı hizmete sunduklarını belirten Maral, külliyenin manevi atmosferiyle öne çıktığını ifade etti.

        Ziyaretçilere dijital deneyim imkanı da sunduklarını dile getiren Maral, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu Peygamberler Tanıtım Müzesi diye de adlandırdığımız ve dijital unsurları da barındıran bir projedir. Ziyaretçilerin gelip başta peygamberlerimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti İbrahim olmak üzere yerinde onların yaşamına dair izler bulabileceği ve dijital bir deneyim yaşayabileceği bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda yine hem Şanlıurfa'da hem bölgemizde önemli bilim insanları var. Bu bilim insanlarının da hem dijital boyutta hem de yaşamları yönüyle öne çıkan özelliklerini gözlemlenebileceği müze gibi bir alan. Bu iki müze diyebileceğimiz birimler birbiriyle entegre bir özellik taşıyor ve aslında gece gündüz fark etmeksizin alana gelen ziyaretçilerin uzun bir süre deneyim yaşayabileceği bir hale gelmiş oldu. Bu yapılan yatırımlar gelen ziyaretçilerin manevi deneyimi daha derin yaşamasına imkan tanıyacak. Buradan ziyaretçilerin almış olduğu deneyim daha çok farklı ziyaretçiyi de çekmeye vesile olacak diye düşünüyoruz."

        REKLAM

        - Ziyaretçilerin beğenisini kazandı

        Külliyeyi ziyaret eden 72 yaşındaki Yaşar Yılmaz, alandan etkilendiğini aktardı.

        Ziyaretçilerin peygamberlerin hayatlarını daha ayrıntılı öğrenebildiğini belirten Yılmaz, "Burası gerçekten çok güzel olmuş. Ben hacca da gittim burada hac kokusu var, Medine gülleri gibi kokuyor, oranın havası var. Burada onu teneffüs edebiliyorsun, içeri girdiğin zaman insana huzur, sakinlik ve rahatlık veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik." diye konuştu.

        Mustafa Lök de akrabalarıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdiğini dile getirdi.

        Yıllardır bölgeye gelip gittiğini ancak ilk kez bu kadar ayrıntılı bilgi edindiğini ifade eden Lök, "Çok mükemmel bir şey olmuş, Şanlıurfa Peygamberler diyarı diyoruz, buna yakışmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi
        Ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
        Siverek'te silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
        Şanlıurfa'da "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" açıldı
        Şanlıurfa'da "Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası" açıldı