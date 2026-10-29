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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da taksinin yedek lastiğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da taksinin yedek lastiğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, taksinin yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da taksinin yedek lastiğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, taksinin yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan taksi sürücüsü, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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