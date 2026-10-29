Şanlıurfa'da taksinin yedek lastiğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan taksi sürücüsü, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.

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