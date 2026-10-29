Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Olay, Siverek’in Gürakar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

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