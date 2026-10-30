Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 12 yıldır ağrı çeken kadının karnından 12 santimetrelik kitle çıkarıldı

        Şanlıurfa'da 12 yıldır ağrı çeken kadının karnından 12 santimetrelik kitle çıkarıldı

        Şanlıurfa'da yaklaşık 12 yıldır şiddetli karın ve kasık ağrısı yaşayan 28 yaşındaki kadının sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde tespit edilen 12 santimetrelik kitle, robotik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 12 yıldır ağrı çeken kadının karnından 12 santimetrelik kitle çıkarıldı

        Şanlıurfa'da yaklaşık 12 yıldır şiddetli karın ve kasık ağrısı yaşayan 28 yaşındaki kadının sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde tespit edilen 12 santimetrelik kitle, robotik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.

        Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 12 yıldır şiddetli karın ve kasık ağrısı yaşayan, iki çocuk annesi ve yeniden çocuk sahibi olmak isteyen 28 yaşındaki hastanın tetkiklerinde sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde yaklaşık 12 santimetre büyüklüğünde kompleks kistik kitle tespit edildi.

        Karın içi anatomiyi bozan yoğun yapışıklıklar nedeniyle robotik cerrahi yönteminin kullanılmasına karar verildi.

        REKLAM

        HRÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet İncebıyık tarafından gerçekleştirilen operasyonla kitle çıkarıldı.

        Sağlık durumu iyi olan hasta, kısa süre içerisinde taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İncebıyık, hastanın uzun yıllar devam eden ağrılarının yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğini, yeniden çocuk sahibi olma isteğinin de tedavi planlamasında önemli rol oynadığını belirtti.

        Robotik cerrahinin özellikle ileri evre endometriozis ve yoğun karın içi yapışıklıkların bulunduğu karmaşık vakalarda önemli kolaylıklar sağlayabildiğini ifade eden İncebıyık, gelişmiş görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sayesinde sağlıklı dokuların korunmasına odaklandıklarını kaydetti.

        REKLAM

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. İdris Kırhan da ileri teknolojili cerrahi uygulamaların uzman hekimlerin deneyimiyle bir araya getirilmesinin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimi açısından önem taşıdığını vurguladı.

        Sağlık altyapılarını geliştirdiklerini aktaran Kırhan, şunları kaydetti:

        "Robotik cerrahi uygulamaları, uygun hastalarda karmaşık ameliyatların hassasiyetle gerçekleştirilmesine ve sağlıklı dokuların korunmasına katkı sağlayabiliyor. Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde erişebilmesi için sağlık altyapımızı ve cerrahi imkanlarımızı geliştirmeyi sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        12 yıldır kasık ve karın ağrısı çeken hasta robotik cerrahiyle sağlığına ka...
        12 yıldır kasık ve karın ağrısı çeken hasta robotik cerrahiyle sağlığına ka...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da dijital tarih ve kültür adası açıldı
        Şanlıurfa'da dijital tarih ve kültür adası açıldı
        Şanlıurfalı işadamı 600 milyonluk servetini 6 ayda kaybetti Petrol saldırıs...
        Şanlıurfalı işadamı 600 milyonluk servetini 6 ayda kaybetti Petrol saldırıs...
        Viranşehir'de 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Viranşehir'de 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi