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        Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bulduk (9), öğretmen İrem P. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü

        ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bulduk (9), öğretmen İrem P. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaza, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Akdiken Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen öğretmen İrem P. yönetimindeki 27 AZT 019 plakalı otomobil, iddiaya göre karşıya geçmek için aniden yola çıkan Hasan Bulduk'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Bulduk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü İrem P. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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