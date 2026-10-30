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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        İ.P. idaresindeki 27 AZT 019 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Akdiken Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bulduk'a (9) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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