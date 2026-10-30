Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantasını sırtlayan ağabey kamerada

        Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantasını sırtlayan ağabey kamerada

        Şanlıurfa'da iki kız kardeşiyle birlikte okula giden bir ağabeyin sergilediği davranış, görenlerin takdirini topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantasını sırtlayan ağabey kamerada

        Şanlıurfa'da iki kız kardeşiyle birlikte okula giden bir ağabeyin sergilediği davranış, görenlerin takdirini topladı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağabeyin iki kız kardeşinin okul çantalarını taşıyarak onlara eşlik ettiği görüldü. Kardeşlerinin yükünü omuzlayan ağabeyin bu davranışı, kardeş sevgisinin güzel bir örneği olarak değerlendirildi. Görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.

        Görüntüleri izledikten sonra duygulandığını belirten Ahmet Karataş, "Görüntüler bizi mutlu etti. Bu güzel davranışı kardeşlerimizi de aşılamak isteriz. Bu sevgiyi çocuklarına aşılayan anne, babaya da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

        REKLAM

        Serap Küçükşahin ise, "Görüntüleri izledikten sonra gerçekten ben de duygulandım. Keşke büyükler küçüklerini hep bu şekilde korumayı öğrense" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        12 yıldır kasık ve karın ağrısı çeken hasta robotik cerrahiyle sağlığına ka...
        12 yıldır kasık ve karın ağrısı çeken hasta robotik cerrahiyle sağlığına ka...
        Şanlıurfa'da 12 yıldır ağrı çeken kadının karnından 12 santimetrelik kitle...
        Şanlıurfa'da 12 yıldır ağrı çeken kadının karnından 12 santimetrelik kitle...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi