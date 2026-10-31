Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da çevre bilinci eğitimi

        Şanlıurfa'da çevre bilinci eğitimi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Benim İlk Bitkim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da çevre bilinci eğitimi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Benim İlk Bitkim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması, doğanın korunması ve gelecek nesillerde çevre duyarlılığının artırılması amacıyla öğrencilere yönelik çevre eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Eyyübiye ilçesinde bulunan Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrencilere yönelik çevre bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Eğitim programında öğrencilere çevre ve ekosistem kavramları, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları, su ve enerji tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, israfın önlenmesi ve bireysel sorumluluklar konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Öğrencilere tohum topunun ne olduğu, nasıl hazırlandığı, nasıl kullanılacağı ve doğaya nasıl katkı sağladığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Eğitime katılan öğrenciler, çevre bilinci ve israf konusunda önemli bilgiler edindiklerini belirterek, öğrendiklerini aileleri ve çevreleriyle paylaşacaklarını ifade etti. Çevrenin korunmasına yönelik bu anlamlı eğitim dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenciler, çevre konusunda daha duyarlı davranacaklarını dile getirdi.

        REKLAM

        Hedefte 8 bin öğrenciye ulaşılacak

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde toplam 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü
        Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantasını sırtlayan ağabey kamerada
        Şanlıurfa'da iki kız kardeşinin çantasını sırtlayan ağabey kamerada
        Şanlıurfa'da 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü