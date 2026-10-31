Şanlıurfa'da çevre bilinci eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Benim İlk Bitkim" projesi kapsamında düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması, doğanın korunması ve gelecek nesillerde çevre duyarlılığının artırılması amacıyla öğrencilere yönelik çevre eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Eyyübiye ilçesinde bulunan Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrencilere yönelik çevre bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

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Eğitim programında öğrencilere çevre ve ekosistem kavramları, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları, su ve enerji tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, israfın önlenmesi ve bireysel sorumluluklar konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere tohum topunun ne olduğu, nasıl hazırlandığı, nasıl kullanılacağı ve doğaya nasıl katkı sağladığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime katılan öğrenciler, çevre bilinci ve israf konusunda önemli bilgiler edindiklerini belirterek, öğrendiklerini aileleri ve çevreleriyle paylaşacaklarını ifade etti. Çevrenin korunmasına yönelik bu anlamlı eğitim dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenciler, çevre konusunda daha duyarlı davranacaklarını dile getirdi.

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Hedefte 8 bin öğrenciye ulaşılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde toplam 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.