Binlerce vatandaş tirit ikramında buluştu

Şanlıurfa’da geleneksel hale getirilen tirit ikramı, Hazreti İbrahim Peygamber Camiinde binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı programa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haliliye Belediyesi, Hazreti İbrahim Peygamber Camiinde sabah namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlara tirit ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen binlerce vatandaş, namazın ardından aynı sofrada buluşarak geleneksel tirit ikramından faydalandı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, paylaşma ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekildi.

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Programa katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tirit ikramının her yıl geleneksel olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Allah’a hamdolsun, ne kadar şükretsek azdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haliliye ilçemizin Sanayi Camii’nde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Geleneksel yemeğimiz olan tirit vesilesiyle hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geliyoruz. Bu vesileyle programımıza katılan, katkı sunan kıymetli müftümüze, değerli oda başkanımıza, imamımıza ve burada bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Programda konuşan Haliliye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım ise tirit ikramının belediyelerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Müftü Yıldırım, Şanlıurfa’nın bolluk, bereket ve cömertliğin şehri olduğunu vurgulayarak, "Belediyelerimizin katkılarıyla bu yemeğimizi gerçekleştirmiş olduk. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mız bolluk ve bereketin, cömertliğin ifadesidir. Bu tirit ikramı da bu güzel hasletlerin en güzel vesilelerinden ve göstergelerinden biridir" dedi.

Tirit ikramına katılan vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleneksel buluşmanın yaşatılmasında emeği geçen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve belediye ekiplerine teşekkür etti.