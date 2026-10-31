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        Siverek'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Siverek'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek’te yakaladı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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