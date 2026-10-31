Siverek'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

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