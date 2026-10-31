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        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Karaköprü ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile Siverek ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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