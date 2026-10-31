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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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