Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

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