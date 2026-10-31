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        Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Şanlıurfa’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, SiverekHilvan kara yolunun 21’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Demirbaş idaresindeki 41 AHR 588 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Halil Demirbaş ile yolcu Yavuz Dağtekin hafif yaralanırken, araçta bulunan Halit Öz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Kaza sırasında yoldan geçmekte olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da aracını durdurarak kazazedelerin yakınlarıyla ilgilenip, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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