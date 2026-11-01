Şanlıurfa'da motosikleti bariyere çarpan öğretmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikleti bariyere çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.
Giriş: 01.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikleti bariyere çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.
Kent kırsalındaki bir okulda öğretmenlik yapan Ali Fırat Dilsiz (29) yönetimindeki 63 Y 3449 plakalı motosiklet, Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ