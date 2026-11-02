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        Şanlıurfa'da 46 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 litre kaçak alkol ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 46 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 litre kaçak alkol ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 20 Eylül2 Ekim 2026 tarihleri arasında Viranşehir, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 litre gümrük kaçağı alkol, 351 adet elektronik sigara, 4 kilogram kaçak çay ve 133 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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        Operasyonlar kapsamında 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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