Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İlgili müdürlerle birlikte bölgeyi ziyaret eden Başkan Canpolat, esnafın talep ve beklentilerini dinleyerek çözüm için talimat verdi.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu kez Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Canpolat'a ziyaretinde Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Bahçelievler Mahallesi'nde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Canpolat, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

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Esnafla yakından ilgilenen Başkan Canpolat, iş yeri sahiplerinin talep, öneri ve beklentilerini dinlerken, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında iletilen talepleri ilgili müdürlerle birlikte değerlendiren Başkan Canpolat, belediyenin sorumluluk alanına giren konuların çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları verdi. Bahçelievler'in daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Bahçelievler'i eski canlılığına kavuşturmak için çalışıyoruz"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Canpolat, Bahçelievler Mahallesi'nin Şanlıurfa'nın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin güzelleştirilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. Başkan Canpolat, "Şu anda Haliliye ilçemizin güzide mahallesi Bahçelievler Mahallemizdeyiz. Bahçelievlerlerimizde hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Şanlıurfa'nın kalbi ve aynı zamanda buradaki birçok iş yerinin yer aldığı Bahçelievler'i güzelleştirmek adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün de yine gerek Park Bahçe Müdürümüz, gerek Fen İşleri Müdürümüz gerekse temizlik işlerindeki arkadaşlarımızla beraber ve zabıta müdürümüzle beraber Bahçelievler'deki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Esnafımıza ben çok teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı, hem yapmış olduğumuz çalışmaları kendileriyle istişare ettik. Hem de ilave istedikleri hususlarla alakalı da burada müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. Şu an en kısa sürede Bahçelievler'i yine eski canlılığına getirmek adına Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman için ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye en kısa sürede ivedi bir şekilde de Haliliye Belediyesi olarak istek ve taleplerini çözmek adına yanlarında olduklarımızı, emirlerinde olduklarımızı buradan ifade etmek ister, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

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Haliliye Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mahalle ziyaretlerinin ve esnaf buluşmalarının devam edeceği belirtildi.