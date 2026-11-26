Şanlıurfa'da kalbi duran yolcuya otobüs şoförü müdahale ederek yeniden hayata tutunmasına yardımcı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen Mehmet Akdemir isimli yolcu, bir süre sonra fenalaştı. Diğer yolcuların haber verdiği şoför İbrahim Halil Boycu, otobüsü yol kenarına park ederek Akdemir'in yardımına koştu. Yığılıp kaldığı koltuktan vatandaşların yardımıyla otobüsteki boş alana getirilen Akdemir'in kalbinin durduğu belirlendi.

Daha önce aldığı ilk yardım eğitimi doğrultusunda vakit kaybetmeden müdahaleye başlayan Boycu, yolcuya kalp masajı uygularken durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boycu'nun zamanında müdahalesinin ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yolcuyu teslim alarak hastaneye kaldırdı. Şoförün soğukkanlılıkla fenalaşan yolcuya müdahale ettiği ve kalp masajı uyguladığı anlar ise otobüsün araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"Bir insanın kurtulmasına vesile olduk"

Şoför İbrahim Halil Boycu, "Her günkü gibi seferime çıkmıştım. 24 hattında çalışıyorum. Amca arka tarafta otuyordu, rahatsızlandı. Kameradan gördüm, yolcular da seslendi. Arabayı müsait bir yere çektim. Hızlı bir şekilde amcanın yanına ilerledim. Aldığımız ilkyardım eğitimleri sayesinde yaptığım kontrolde amcanın kalbinin durduğunu anladım. Hemen amcaya kalp masajı yaptım. Daha sonra ambulans çağırdık, amcayı hastaneye kaldırdılar. Amca ortalama bir hafta 10 gün sonra beni buldu. Teşekkür etti. Doktor ilk müdahaleyi yapan kişinin hayatını kurtardığını ona anlatmış, o da gelip teşekkür etti. Bir insanın kurtulmasına vesile olduk. Çok mutlu oldum" dedi.

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"Şimdi çok iyiyim"

Kalp masajı ile hayata döndürülen 75 yaşındaki Mehmet Akdemir ise "Otobüsün içinde kalp krizi geçirdim. Sonra şoför ile yolcular fark etti. Şoför bana kalp masajı yapmış. Ardından da hastaneye kaldırdılar. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi çok iyiyim" diye konuştu.