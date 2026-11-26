Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek'e bağlı Yenişehir Mahallesi Fahri Karakeçili Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Mehmet Ç., Buşo Ç., Mustafa Ç., Mehmet Ç., Mehmet K. ve Fehmi C. yaralandı. Kavga nedeniyle bilgiye sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.