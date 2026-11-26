Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, makamında kabul ettiği şoför İbrahim Halil Boycu'ya teşekkür etti.

Otobüsü güvenli bir noktaya park eden Boycu, kalbinin durduğunu belirlediği yolcuya aldığı ilk yardım eğitimi doğrultusunda kalp masajı uyguladı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kent içi toplu taşıma otobüsünde görev yapan İbrahim Halil Boycu, seyir halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti.

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