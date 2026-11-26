Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bentbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Hikmet Kızılkaya’nın kontrolünü kaybettiği traktör, şarampole yuvarlandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalarak yaralanan Kızılkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kızılkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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