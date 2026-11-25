Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezi’nde görevlendirilecek 4 özel eğitim eğitmeninin alımı için düzenlenen mülakata bizzat başkanlık etti. Kamera kaydı altında gerçekleştirilen mülakatta adayların isimleri yerine numaraları kullanılarak değerlendirme yapıldı. Şeffaflık ve adalet vurgusu yapan Başkan Gülpınar, "Torpil denen kavramın rafa kalkması için baştan beri mücadele ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesinin ardından personel alımlarında şeffaflık ilkesini ön planda tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, personel alımlarında şeffaflık ve liyakat esaslı yönetim anlayışını sürdürüyor. Bugüne kadar belediye bünyesindeki personel alımları için 18 kura gerçekleştirilirken, bu kez Eyyübiye ilçesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezi’nde istihdam edilecek 4 özel eğitim eğitmeninin alım sürecinde de şeffaflık ön plana çıktı. Başkan Gülpınar, düzenlenen mülakata bizzat başkanlık ederek adayların değerlendirme sürecine katıldı.

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Verdiği sözü tuttu, mülakatın başına geçti

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, merkezin açılışı sırasında personel alımına bizzat katılacağını söylemişti. Başkan Gülpınar, verdiği sözü tutarak 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 özel eğitim eğitmeninin belirleneceği mülakatın başkanlığını üstlendi.

Toplam 46 geçerli ve onaylı başvurunun bulunduğu alım sürecinde düzenlenen mülakata, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Abdulletif Kaygan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sevil Soysal Maral ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fethiye Kılıçarslan da katıldı.

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"Torpil denen kavramın rafa kalkması için mücadele ediyoruz"

Mülakat öncesinde adaylarla bir araya gelen Başkan Gülpınar, tüm adaylara başarılar dileyerek sürecin hayırlı olmasını temenni etti.

Alımlarla ilgili yapılan eleştirilere ve spekülasyonlara değinen Başkan Gülpınar, mülakatın kamera kaydı altında ve üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmesinin temel amacının güven ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Başkan Gülpınar, konuyla ilgili, "İlk geldiğimiz günden beri verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz burada her seferinde aynı şeyi vurguluyoruz. Torpil denen kavramın rafa kalkması için baştan beri mücadele ediyoruz. Bugün otizm merkezimizde çalışacak 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 özel eğitim uzmanının görevlendirilmesi için mülakatımızı yaptık. Burada sadece kendi birim amirlerimizle değil, aynı zamanda üniversiteden hocalarımızla birlikte bu mülakatı gerçekleştirdik. Ne yaparsanız yapın maalesef spekülasyonlar bir türlü bitmiyor. Ben burada artık bir güven ortamı oluşmasını istiyorum. Biz bu dedikodulara ve bütün spekülasyonlara inat, mülakatımızı kamera kayıtları altında, şeffaf ve açık bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Mülakatlar kamera kaydı altında yapıldı

Mülakat sürecinin kamera kaydı altında gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülpınar, hiçbir adayın kimliğinden etkilenilmemesi için özel bir yöntem uygulandığını açıkladı. Adayların isimlerinin sorulmadığını ve her birine numara verildiğini belirten Gülpınar, değerlendirmelerin isimler bilinmeden yapıldığını vurgulayarak, "Bu sefer hiçbir şekilde bir açık kapı bırakmamak adına mülakata bizzat ben katıldım. İlk defa bir mülakata ben katıldım. İçeri giren arkadaşların hiçbirinin adını sormadık. Hepsine birer numara verdik. Kendileri numaralarını kendileri belirlediler. İçeri sadece numara olarak girdiler. İsimlerini hiçbir şekilde bilmeden, tesir altında kalmadan puanlamamızı yaptık. Kazananları da en son mülakat bittikten sonra isimlerini alarak tespit ettik ve yazdık. Kimin kim olduğunu, kimin yakını veya kimin çocuğu olduğunu hiçbir şekilde bilmeden, tamamen bilgisine, birikimine ve donanımına bakarak bize azami derecede faydalı olabilecek arkadaşları tespit ettik" dedi.

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Eşit puan alan adaylar arasında kura çekilecek

Mülakatın ardından eşit puan alan veya birbirine yakın başarı gösteren adaylar arasında kura çekileceğini açıklayan Başkan Gülpınar, son belirlemenin de hakkaniyetli bir şekilde yapılacağını söyledi. Kuranın Perşembe günü çekileceğini belirten Gülpınar, "Eşitler arasında bir belirleme olacak. İyi olanlar var, eşit düzeyde, puanları eşit olan veya barajı geçen arkadaşlar arasında bir de kura çekeceğiz. Tamamen hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde hareket ediyoruz. Kura neticesinde iki gün sonra kurayı çekeceğiz ve burada tam kapasite çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

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Adaylar soruları küreden çekerek cevapladı

Kamera kaydı altında gerçekleştirilen mülakatta adaylar, küre içerisindeki kağıtlara yazılı soruları çekerek kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından başarılı olan 2 kadın ve 2 erkek aday, Toplum Ruh Sağlığı ve Otizm Merkezinde özel eğitim eğitmeni olarak görev yapacak. Mülakata katılan adaylar ise personel alımının şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesinden ve Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın mülakata bizzat başkanlık etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adaylar, personel alımlarında gösterilen şeffaflık dolayısıyla Başkan Gülpınar'a teşekkür etti.