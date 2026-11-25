Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge halkının günlük ulaşımı kolaylaşacak ve mahalleler arasındaki bağlantı da güçlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Suruç ilçesine bağlı Orta Bostancı, Aşağı Karınca, Taban ve Kural mahallelerini kapsayan toplam 15 kilometrelik yolda stabilize çalışmalarına devam ediyor. 20262027 Yatırım Programı kapsamında yürütülen çalışmalarla yolun altyapısı güçlendirilirken, önümüzdeki sezonda gerçekleştirilmesi planlanan sathi asfalt kaplama çalışmaları için de zemin hazırlanıyor.

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Ekipler, güzergâhın daha sağlam ve kullanışlı hâle getirilmesi amacıyla stabilize serimi ve yol düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun sathi asfalt kaplamaya hazır hâle getirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmek, yol güvenliğini artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kırsal altyapı yatırımlarına devam ediyor.